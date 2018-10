Na Špici zaključni sprejem za Lana Tominca

Celjskemu kajakašu Lanu Tomincu so po zmagi na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu pripravili štiri sprejeme, najprej na Brniku, nato v Vojniku in Arclinu, pa na I. Gimnaziji v Celju in v ponedeljek zvečer še na Špici, kjer je bila dvoranica premajhna za vse, ki so želeli spremljati prireditev.

Šestnajstletnega Lana so obdarili direktor Kajakaške zveze Andrej Jelenc, predsednik Krajevne skupnosti Medlog Andrej Pišek in ob koncu še predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda, ki mu je uspelo, da se je v Špico zgodaj naselil poseben duh. Bakli sta med Lanovim prihodom pred stavbo držala Celjan Simon Brus in Ljubljančan Anže Urankar, mladinska olimpijska prvaka izpred osmih in štirih let.

DŠ

Foto: SHERPA