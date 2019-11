Na Teharjah razstava Digitalnega foto kluba

V galeriji Železarskega muzeja na Teharjah bo ob 18. uri otvoritev prve skupne razstave članov Digitalnega foto kluba. Ta je naslednik Fotografskega društva Celje, ustanovljenega kmalu po drugi svetovni vojni. Na razstavi z naslovom Neskončnost, so razstavljeni različni motivi. Na ogled so dela štiriinpetdesetih avtorjev.



Med deli prevladujejo pokrajinski prizori, fotografirane so bile tudi živali, stavbe… Avtorji so iz različnih krajev Slovenije. Gre za prvo skupno razstavo članov Digitalnega foto kluba. Fotografsko društvo Celje, ki je bilo njegov predhodnik, je bilo v naši državi med prvimi takšnimi društvi. Od letos je pravni naslednik in prevzemnik projektne sheme društva Digitalni foto klub.



Razstava Neskončnost bo na ogled do 10. decembra.

