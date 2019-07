Na trasi tretje razvojne osi geodeti

Potem ko je ustavno sodišče pred dnevi ponovno zavrnilo pobudo Savinjčanov in odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert– Velenje ni neskladna z ustavo, so v Darsu pospešili dela na terenu. Večina rušencev je tako že prejela predloge o odkupu oziroma ponudbe pred razlastitvijo, kot so dokumente poimenovali pri Darsu. V teh dneh pa so na delu tudi že geodeti.



Na trasi tretje razvojne osi Šentrupert–Velenje bo izbrano novogoriško podjetje predvidoma do konca septembra izvajalo geodetske meritve. Pogodba za projektiranje omenjenega odseka, ki poleg projektiranja zajema še geodetska dela, geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave ter izdelavo strokovnih podlag je vredna približno 11,5 milijona evrov. Sicer Dars na tem odseku že pospešeno odkupuje zemljišča. Nad tem so precej začudeni v združenih civilnih iniciativah, ki že vseskozi opozarjajo na nesmotrnost gradnje hitre ceste skozi Savinjsko dolino. Kot pravijo, investitor za gradnjo še nima ne okoljevarstvenega soglasja kot tudi ne gradbenega dovoljenja.

Dars naj bi neuradno odkupil že približno tretjino zemljišč. Kot pojasnjujejo v civilni iniciativi, so pogodbe podpisali večinoma tisti, ki so nepremičnine tudi že dlje časa prodajali, na tem naslovu niso živeli oziroma njihova hiša stoji tik ob kamnolomu. Preostalih 70 odstotkov je še vedno v dilemi, kaj storiti – od Darsa so namreč prejeli ponudbe za odkup pred razlastitvijo. Finančno naj bi bile te sicer korektne, a težava nastane, ker v občini Šmartno ob Paki ni nadomestnih parcel za gradnjo, prav veliko jih nima niti občina Polzela. Mnogi, ki jim bo hitra cesta povozila dom, tako pravijo, da bodo pogodbo podpisali, ko bodo imeli zagotovljeno nadomestno parcelo.

Medtem v združenih civilnih iniciativah pravijo, da kljub zadnjim zavrnitvam sodišča še niso vrgli puške v koruzo, in zatrjujejo, da ta zgodba še ni končana. Tako kot tudi cesta še ni zgrajena.

Ministrstvo za infrastrukturo prejšnji teden potrdilo investicijski program za odsek hitre ceste Velenje–Slovenj Gradec, po katerem je naložba v ta odsek ocenjena na 674,7 milijona evrov brez davka. Dars bo še ta mesec objavil razpis za izvedbo prvih gradbenih del na območju priključka Gaberke.

LKK, foto: arhiv NT (SHERPA)