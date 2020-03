Na tržnici varno, na Rogli drugače

Tudi v Zrečah je bila v soboto znova odprta kmečka tržnica. Tri branjevke, ki so prodajale pridelke in izdelke ter njihovi kupci, so bili zaradi epidemije zaščiteni. Kupci so si morali najprej razkužiti roke, uporabiti rokavice, pristopati k stojnici posamično ter ostati od prodajalk primerno oddaljeni. Te so prav tako uporabljale zaščitne rokavice ter razkužilo.

Po izračunih so v občini Zreče do nedelje pričakovali že dva potrjeno okužena občana, vendar se to k sreči ni zgodilo. V času epidemije pa je številne občane presenetilo dejstvo, da so se pojavili zadnji konec tedna na Rogli, številni izletniki iz različnih delov države. Zbiranje ljudi so opazili tudi ob Zreškem jezeru, zato je bila o dogajanju obveščena policija. V soboto je bilo opravljeno tudi preverjanje trgovin oziroma njihovo spoštovanje zaščitnih ukrepov. Ena od večjih trgovin teh še ni izvajala, zato je bila njena direktorica opozorjena. Nekatere javne ustanove, ki so morala svoja vrata zapreti so podarile hrano, ki jo je začel Center za oskrbo ranljivih skupin, takoj razdeljevati.

BJ

Foto: Občina Zreče