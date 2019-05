Na Zelenem dnevu slovenskega turizma o podnebnih spremembah

V Rogaški Slatini je danes, na mednarodni dan biotske raznovrstnosti, potekal zeleni dan slovenskega turizma. Gre za osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji, na katerem so med drugim 24 novim destinacijam podelili znake Slovenia Green. Skupno je v Zeleni shemi slovenskega turizma tako že 88 nosilcev znaka, Slovenska turistična organizacija pa ostaja pri cilju 100-odstotno zelene Slovenije, je povedala direktorica Maja Pak.

Strokovni del je bil posvečen vprašanju vpliva podnebnih sprememb na panogo, ki so, kot je dejala Pakova, ena najbolj aktualnih tem v turizmu. »Na eni strani postaja turizem zaradi podnebnih sprememb vse bolj ranljiv, na drugi strani pa s svojo dejavnostjo tudi sam pomembno vpliva na okolje. Zato mora panoga v luči podnebnih sprememb razmišljati tako o blaženju kot prilagajanju«, je poudarila direktorica.

Za trajnostni turizem pa je nujno ukrepanje vseh sodelujočih, je prepričana Pakova, ki je še spomnila, da se vse tematike letošnjega zelenega dneva – podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in voda – prepletajo v tej zgodbi. Sodelovanje je v svojem nagovoru izpostavila tudi generalna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar. Spomnila je na številne pomembne dogodke tega tedna, od svetovnega dneva čebel do mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti. “Na 0,004 odstotka površine Zemlje, ki jo pokriva Slovenija, je več kot en odstotek vseh bitij svetovne biodiverzitete. Tudi zato je Slovenija po vsem svetu prepoznana kot res prava zelena destinacija”.

Sicer pa je Zeleni dan namenjen druženju, izobraževanju in izmenjavi izkušenj med zelenimi destinacijami in ponudniki, ki delujejo pod okriljem Zelene sheme slovenskega turizma. V okviru zelenega dneva slovenskega turizma so slovesno podelili znake Slovenia Green novim destinacijam in ponudnikom, vključenim v Zeleno shemo slovenskega turizma. Ocenjevanje je uspešno prestalo 11 destinacij, od tega je ena destinacija, Miren Kras, prejela zlati znak. V shemo se je vključilo tudi 12 novih ponudnikov namestitev ter en krajinski park. Skupno je v shemi po petih letih delovanja skupno 48 destinacij, štiri zaščitena območja, dve turistični agenciji ter 34 ponudnikov namestitev.

Zelena shema slovenskega turizma je certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja orodja za oceno trenutnega stanja in izboljšanje trajnostnega delovanja, pridobljeni znak pa je lahko v pomoč pri odločanju turistom, ki želijo zmanjšati svoj škodljivi vpliv na okolje.

LKK, foto: STO