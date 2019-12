Delovne naloge bodo predstavljali izvajanje podpornih nabavnih dejavnosti, sodelovanje pri pripravi in vnos podatkov o blagu in poslovnih partnerjih v informacijski sistem, posredovanje naročil dobaviteljem, sodelovanje pri računalniški pripravi prodaje (priprava dobavnic) ter fakturiranje blaga, izpolnjevanje dokumentacije, ki se nanaša na promet blaga (nabav) … Inpos, d. o. o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.