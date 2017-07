Nad vlomilce z dobrim varovanjem hiš in stanovanj

V teh dneh se je spet povišalo število vlomov v hiše. Včeraj dopoldne so bili na Celjskem trije takšni primeri, v Letušu, na Polzeli in v Mozirju. Število teh kaznivih dejanj se poveča tudi zaradi dopustov, saj vlomilci izkoristijo odsotnost lastnikov, še posebej, če premoženje ni dobro varovano.

Pri vlomu na Polzeli so krajani opazili dve mlajši ženski, ki sta imeli daljše temne lase, pripeljali pa naj bi se z belo fiesto novejše izvedbe, vozilo je imelo tuje registrske oznake. Isto vozilo je bilo opaženo pri vlomu v Letušu. Policisti neznank še niso prijeli, zato pa ljudem svetujejo večjo previdnost, predvsem pa takojšnji klic na 113, v kolikor v svojih naseljih opazijo sumljive neznance.

Včeraj je bil tudi vlom v hišo na območju Mozirja. Storilec je vlomil skozi balkonska vrata, odnesel pa več zlatnine in manjši sef z gotovino.

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na celjski policiji Milan Vogrinec.

Protivlomna vrata, opremljena s kakovostnimi ključavnicami, okna z varovalnimi folijami in mehansko zaščito, senzorske luči, alarmna naprava, video nadzor. To je le nekaj primerov dobre zaščite, ki lahko odžene vlomilca, še preden v hiši ali stanovanju stori škodo. Vedno več pa je odločitev lastnikov hiš in stanovanj za zasebno varovanje, ki se pokaže za pozitivno ravno v času dopustov, ko marsikakšna nepremičnina sameva.

