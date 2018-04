Nad zamude vlakov tudi z novim voznim redom

Vodilni predstavniki državne direkcije za infrastrukturo (DRSI) in Slovenskih železnic (SŽ) so opoldan na železniški postaji v Celju predstavili potek nadgradnje železniške proge od Zidanega Mosta do Celje in izvajanje drugih železniških infrastrukturnih projektov. Obenem so tudi pojasnili razloge za zamude, do katerih prihaja pri obnovi proge ter ukrepe za njihovo odpravo oziroma zmanjšanje.

Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice na državni direkciji za infrastrukturo, je povedal, da so v okviru 282 milijonov evrov težke investicije ob obnovi proge Zidani Most – Celje v izvedbi trije večji gradbeni projekti in elektoinštalacijska dela.

Matjaž Krajnc, direktor družbe za infrastrukturo na Slovenskih železnicah, je dejal, da vsa ta dela vplivajo na propustnost železniškega prometa.

Eden od ukrepov, da bo zmanjšali zamude bo tudi uvedba novega voznega reda v drugi polovici julija, kar bo po prepričanju Boštjana Korena, direktorja družbe potniški promet na Slovenskih železnicah pripomoglo k izboljšanju stanja.

Ob obnovitvenih delih pa bodo še vedno nujni tudi nadomestni prevozi z avtobusom.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA