Nagrade Savinjskim inovatorjem

Šest občin Spodnje Savinjske doline je v okviru območnega razvojnega partnerstva v sodelovanju z Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec in Razvojno agencijo Savinja tudi letos izvedlo izbor Inovator leta Spodnje Savinjske doline za leto 2018. Svečano podelitev priznanj in nagrad so prejšnji teden pripravili v prostorih podjetja Kronoterm.

V Spodnji Savinjski dolini partnerji podjetniškega okolja že vrsto let sodelujejo pri organizaciji različnih oblik vzpodbujanja razvoja ter odpiranja novih delovnih mest v gospodarstvu. Ena od tovrstnih oblik je tudi vzpodbujanje inovacij s pomočjo razpisa inovator leta. Na aktualnem razpisu je sodelovalo 16 inovacij, od katerih jih je bilo 9 skupinskih, tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 36 inovatorjev. Pregledala in ocenila jih je posebna komisija, ki ji je predsedoval direktor Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec Danilo Basle. Kot je povedal, so bile razlike med ocenami izredno majhne, denarno nagrado pa je prejelo pet najvišje ocenjenih inovacij. Skupni denarni sklad, ki so ga občine razdelile med nagrajence, je znašal 12.500 evrov.

Prvo nagrado je tokrat prejel Franc Marovt iz Kronoterma za razvoj hibridne toplotne črpalke. Za to inovacijo je na regijskem natečaju že prijel srebrno priznanje. Drugo nagrado je za razvoj drobilnika dobila skupina inovatorjev iz podjetja Sico. Tretjo nagrado so prejeli Kamila Marta Novak, Jože Novak in Julijana Novak za razvoj rehabilitacijskega pripomočka človeški Hand manager. Četrta in peta nagrada pa sta romali v roke razvojnikov podjetja Sip za pobiralni zgrabljalnik vlečene izvedbe in za nadzor odsesovalnega sistema v varilnici.

Med gosti je bil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je izpostavil pomen inovacij za razvoj podjetij in rast gospodarstva. Kot je povedal, se Slovenija na globalni lestvici inovativnosti dviga in sodi v skupino 30 najbolj inovativnih držav. Kot je še poudaril, ministrstvo spodbuja raziskave, razvoj in inovacije preko različnih ukrepov na devetih področjih Strategije pametne specializacije, v okviru katerih se trenutno izvaja okoli 300 raziskovalno-inovacijskih projektov v skupni vrednosti preko 212 milijonov evrov.

LKK, foto: TT