Župan Miran Jurkošek je v torek, 11. junija, v veliki sejni sobi Občine Štore tako kot vsako leto z veseljem sprejel najboljše učence in jim čestital za dosežke. Povabljeni najuspešnejši učenci se ne odlikujejo le na učnem področju, ampak so dejavni in uspešni tudi na različnih šolskih tekmovanjih ter na športnem, glasbenem ali katerem drugem področju.

Župan je s knjigo Vse, kar moramo vedeti nagradil osem učencev: Davida Gučka, Nejca Petelinška, Nika Urukala, Žigo Vodiška, Urbana Korenjaka, Žaka Ošlaka, Ajdina Ramića in Filipa Rezarja.

V nagovoru je poudaril pomembnost vrednot, ki so jih pridobili v času izobraževanja in odraščanja. Postajajo namreč vedno bolj izoblikovane osebnosti, pred njimi pa je velik izziv, kako te osebnostne lastnosti in pridobljeno znanje čim bolje unovčiti v okolju. Pomembno je, da jih tudi v prihodnje vodijo dobre stvari, da ostanejo zvesti sami sebi in sledijo svojim sanjam. Izrazil je prepričanje, da bo glede na dokazano zagotovo še precej priložnosti, da se ponovno srečajo. Zahvalil se je tudi ravnateljici Mojci Rožman in razredničarkama, saj šola predstavlja pomembno vez med lokalno skupnostjo in šolo.

NENA KOPINŠEK