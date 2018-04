Denis Vrenko, nagrajenec Evropske vesoljske komisije

Denis Vrenko, študent arhitekture iz Gorice pri Slivnici, je zmagal v natečaju Evropske vesoljske agencije, ki je iskala logotip za raketo, ki bo v vesolje ponesla satelit na misiji Keops. Njegovo oblikovalsko rešitev je komisija izbrala med 300 predlogi z vsega sveta.

Denis, ki je v otroštvu živel v Celju in tu obiskoval 4. osnovno šolo, je nato nadaljeval svoje izobraževanje na gimnaziji Lava, nato pa se je prepisal na Gimnazijo Želimlje in zdaj končuje študij arhitekture. Ves čas pa ga zanima tudi vesolje in na gimnaziji je bil tudi član astronomskega krožka. Ko je zasledil razpis, se je odločil, da bo sodeloval. In kakšni so bili pogoji za oblikovanje logotipa? Denis Vrenko:

Misija Keops bo raziskovala značilnosti planetov, ki krožijo okrog drugih zvezd in ne okrog Sonca, kar je Denisa tudi vodilo pri oblikovanju logotipa, ki je sestavljen iz barvnega kroga in izsekov iz kroga s črnimi pikami.

Za nagrado si bo Denis Vrenko lahko ogledal, kako bo raketa ponesla omenjeni satelit v vesolje, kje in kdaj bo to, pa še ne ve.

