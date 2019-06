Naj planinska pot je Rečiška planinska krožna pot

Rečiška planinska krožna pot je razglašena za naj planinsko pot. Med enajstimi predlogi je namreč prejela največ glasov planink in planincev. Zanjo skrbi Planinsko društvo Laško. Pot obkroži deset vrhov: Govško brdo, Zavrate, Babo, Ostri vrh, Kal, Mrzlico, Gozdnik, Šmohor, Tolsto in Malič. Pohodniki lahko med potjo opazijo sledi rudarske kulturne dediščine in se odpočijejo na kateri od treh planinskih koč. 35 kilometrov dolga pot je označena kot lahka z nekaj zahtevnimi odseki.

Da je pot dobila največ glasov, ni le potrditev, da je pot pri planincih priljubljena, ampak je tudi priznanje in zahvala markacistom, ki skrbijo, da je pot lepo vzdrževana, varna in označena. »Rečiško planinsko krožno pot smo na natečaj prijavili, ker bi radi preko akcije Očistimo naše gore, lepote naše obhodnice predstavili še večjemu krogu ljudi in jih hkrati privabili v naše kraje, ki so zaradi nižje lege včasih po krivem zapostavljeni. Hkrati se v društvu soočamo s finančnimi izzivi, saj so nekateri odseki poti kritični in nujno potrebni obnove, a jim s trenutnimi finančnimi zmožnostmi v društvu enostavno nismo kos, zato je bil ta natečaj razpisan več kot naročeno,« je ob razglasitvi v imenu Planinskega društva Laško povedal načelnik markacijskega odseka Jurij Videc.

S pomočjo akcije Očistimo naše gore, ki poteka pod okriljem Zavarovalnice Triglav in v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, bo zmagovalna pot do jeseni dobila še lepšo, predvsem pa varnejšo podobo. Do konca leta bodo na obhodnici zopet vzpostavili želeno stanje, ki bo zagotovilo varnost tako pohodnikom kot tudi vse številčnejšim kolesarjem. Z erozijskimi zaščitami bodo obnovili in dodatno nadelali več odsekov v skupni dolžini nekaj več kot 600 metrov. Na dveh odsekih bodo obnovili dotrajane jeklenice, pot na novo označili s Knafelčevimi markacijami in zamenjali dotrajane smerne table.

