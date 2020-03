Bi morali ustaviti tudi proizvodnjo?

V zadnjih dneh, ko Slovence državne in občinske institucije pozivajo naj ostanejo doma, se poraja vprašanje, kako ravnati v proizvodnih podjetjih. Le ta, po informacijah s terena, v večini primerov težko zagotavljajo predpisane varnostne in higienske ukrepe. In ker se v proizvodnji stiska tudi po več sto ljudi hkrati, so vse glasnejši pozivi po začasnem zaprtju in ustavitvi proizvodnje.

Župani občin Spodnje Savinjske doline se tovrstnih problemov zavedajo. Kot zagotavljajo, so v nenehnem stiku z vodstvi večjih podjetij in jih pozivajo k smotrnemu ter odgovornemu ravnanju.

V Preboldu je daleč največje podjetje Odelo, kjer proizvajajo avtomobilska svetlobna telesa, in skupno zaposluje več kot 1200 ljudi. Ker so se pojavila namigovanja, da naj bi bili nekateri zaposleni izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom, je preboldski župan Vinko Debelak sam preveril stanje. Ugotovil je, da zaposleni nimajo ustrezne zaščitne opreme, in kot pove, jo je na trgu tudi težko dobiti. Občina bo podjetju, v kolikor te opreme ne bodo mogli zagotoviti sami, pomagala. Skrb je v Preboldu naraščala tudi zaradi tega, ker se številni zaposleni na delo pripeljejo iz Šmarja pri Jelšah, kjer je eno glavnih žarišč virusa v Sloveniji. “Vodstvo podjetja mi je zagotovilo, da so ukinili avtobusne prevoze in na tak način doma zadržali 140 zaposlenih, ki prihajajo iz omenjenega območja. Prav tako so te zaposlene pozvali, da ostanejo doma,” je pojasnil Debelak. Zaveda se, da je treba možnost širjenja virusa kar se da omejiti, tudi zaradi dejstva, da se v bližini podjetja nahaja dom starejših občanov. Govorili so tudi o možnosti ustavitve proizvodnje, ki pa za zdaj ni predvidena. “Vsaj dokler bodo naročniki pritiskali na proizvajalca, bo ta skušal zagotavljati svoje izdelke in tako dolgo bo proizvodnja tekla,” še pravi Debelak, ki pri tako pomembnih odločitvah pogreša bolj odločna navodila države.

Vinko Debelak, župan Prebolda, o varnostnih ukrepih v največji gospodarski družbi v občini:

Da bi kar se da uspešno prešli trenutno obdobje, brez hujših posledic za zdravje zaposlenih in ekonomsko kondicijo podjetja so, kot pravi Debelak, v nenehnem kontaktu.

S podobnimi težavami se te dni soočajo tudi v Občini Žalec, kjer pa je proizvodnih podjetij, ki zaposlujejo več sto ljudi veliko več. Kot je povedal župan Janko Kos, se je veliko manjših podjetnikov že odločilo za začasno ustavitev dela. Medtem pa večje družbe, za zdaj, o tem še ne razmišljajo.

In to navkljub pojavljanja vse več, sicer neuradnih informacij, da v proizvodnji še vedno delajo tudi ljudje s povišano telesno temperaturo in tisti, ki so bili v neposrednih stikih z okuženimi osebami.

Kot pravi Kos, je v tem trenutku odgovornost predvsem na vodstvu podjetij, ki se mora odločiti kako bodo postopali v prihodnje in kako bodo zajezili širjenje okužb znotraj delovišč. “Občina ne more zahtevati zaprtja podjetja, lahko pa to na predlog pristojnega ministrstva stori krizni štab. Mi lahko pritiskamo le na vest vodstev podjetij,” pravi Kos, ki se zaveda, da vsa podjetja resnično ne morejo zapreti vrat. “Bodo pa morali gotovo delovati pod posebnimi varnostnimi pogoji.” Ob tem izpostavlja vlogo države, ki da se bo morala odločiti in pregledati stanje ter doreči kdo in pod kakšnimi pogoji lahko oziroma mora delovati in kdo ne. Pri tem Kos poudarja, da bo vsakem primeru ekonomska škoda izjemno velika in da bodo tako manjša, kot večja podjetja, po koncu “virozne krize ” potrebovala pomoč in spodbude.

Pri tem se poraja tudi vprašanje ali ne bi bilo nemara bolje že danes za dva tedna ustaviti proizvodnih procesov, ki v danem trenutku niso nujni za preživetje, saj bi se nemara s tem na dolgi rok izognili še večji (ne samo) ekonomski škodi.

Janko Kos, župan Občine Žalec, o morebitni zaustavitvi proizvodnje

Občine Spodnje Savinjske doline so ob tem sporočile, da je rok za prijavo na razpis za najboljše inovatorje, ki ga razpisuje Razvojna agencija Savinja, podaljšan do 30. aprila.

