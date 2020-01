Najbolj kakovostna voda je v studencu Skalna klet

V Mestni občini Celje so lani ponovno naročili analize, s katerimi so preverili kakovost vode iz studenca Gabrovka, Meškovega studenca in studenca Skalna klet.

Analize, ki so jih opravili strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da je najbolj kakovostna voda v studencu Skalna klet. Vsi vzorci, ki so bili v tem studencu odvzeti lani, in tudi vsi tisti, ki so bili odvzeti predlani, so bili ocenjeni kot zdravstveno ustrezni.

Drugačno pa je stanje v studencu Gabrovka ob cesti na Celjsko kočo. Analize so pokazale, da je v tem studencu mikrobiološka kakovost vode najslabša, zato strokovnjaki svetujejo, da je občani ne uporabljajo za pitje. Če jo bodo kljub opozorilom uporabljali, jo morajo pred pitjem temeljito prekuhati. Vsi štirje vzorci, ki so bili lani v vseh štirih letnih časih odvzeti v studencu Gabrovka, so bili namreč zaradi prisotnosti fekalnih bakterij zdravstveno neustrezni. Tudi vodo iz Meškovega studenca je po mnenju strokovnjakov treba preventivno prekuhati. V enem od štirih odvzetih vzorcev so bile prisotne fekalne bakterije.

Strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano poudarjajo, da občani vodo iz vseh treh studencev uporabljajo na lastno odgovornost.

BA, foto: MOC