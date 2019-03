Najbolj predani športniki z najbolj srčnimi navijači

Zapele so fanfare in telovadnico je zajel val navdušenja. Po dveh tednih stiskanja pesti in spremljanja objav na družbenih omrežjih so končno stopili med svoje največje oboževalce – svoje sošolce, prijatelje in družinske člane. Olimpijci OŠ Glazija. In večina prisotnih se ni spomnila, kdaj je imela nazadnje zaradi kakšnega športnega dogodka solzne oči.

Nič drugače ni bilo v teh dneh v Celju, Žalcu, Velenju in Šentjurju, kjer so slavnostno pričakali svoje športnike. Slovensko specialno reprezentanco je letos sestavljalo 27 udeležencev. Skupno so osvojili 24 medalj, od tega tri zlate, 13 srebrnih in osem bronastih. »Olimpijsko geslo je ›pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen‹. Vi ste bili oboje. Bili ste pogumni in bili ste zmagoviti. Vaše medalje so rezultat vašega dela in okras vašega uspeha. Za nas so zlate!« je čustva polne dvorane povzela ravnateljica Nevenka Kus. Če na običajnem športnem polju rezultati in rekordi zameglijo vse drugo, sta na specialnih igrah vsaj tako pomembna tudi trud in pristop, ki ju tekmovalci vsak na svoj način, vsak v skladu s svojimi omejitvami vložijo v svoj nastop. V Združenih arabskih emiratih je letos organizacija tekmovanja presegla vse dosedanje igre. Za sedem tisoč tekmovalcev in tri tisoč spremljevalcev iz dvesto držav je skrbelo na tisoče izjemno prijaznih in ustrežljivih prostovoljcev. »Bilo je čudovito in predvsem vse zelo veliko,« sta bila navdušena Klavdi in Miha iz OŠ Glazija. S s trenerjem Anejem Vrhovnikom sta dodala, da je doma vseeno najlepše. »Vse je bilo krasno. Ampak sprejem danes v šoli in zadnjič na letališču mi pomenita več kot vse igre skupaj. Vsi, ki ste nas od daleč spremljali in podpirali, ste zlati. Naj si sposodim besede, ki pravijo ›naj živi in se razvija šport v OŠ Glazija!‹« je ob koncu sprejema dejal slednji.

Naša košarkarska ekipa si je bron izborila v skupini z Avstralijo, Novo Zelandijo, Madžarsko in Izraelom. Od naših so v ekipi sodelovali Sebastjan Ratej in Luka Gračner iz CVD Golovec, Albin Kolar iz CUDV Dobrna ter Klavdi Zorko iz OŠ Glazija Celje.

V atletiki so si medalje priborili Vinko Rešetar iz CUDV Dobrna in Martin Lešnik ter Jožica Drač iz VDC Šentjur. Najboljši plavalci prihajajo iz Sožitja Velenje. Anja Golčer je bila zlata, Alen Šošter in Urban Goltnik sta bila srebrna. V judu je srebro osvojil Žiga Vangoš iz II. OŠ Žalec, v balinanju Miha Zalokar iz OŠ Glazija Celje.

Foto: SHERPA