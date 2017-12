Najboljša manjša občina je Podčetrtek

Podjetje EKO Dežela je preverjalo, kako so občani slovenskih občin zadovoljni s kakovostjo življenja. Najvišjo oceno med manjšimi občinami si je prislužila občina Podčetrtek.

Izbor najboljše občine, ki ga letno pripravlja podjetje EKO dežela, se od številnih drugih izborov razlikuje v tem, da sodelujejo vse slovenske občine, o njihovi uvrstitvi pa ne odločajo komisije, temveč občani. Občine so razdeljene v tri skupine, in sicer v mestne, večje in manjše občine. Najvišjo oceno med manjšimi si je prislužila občina Podčetrtek. Župan Peter Misja:

Anketiranci so ocenjevali dvanajst kazalnikov zadovoljstva življenja, in sicer turistično ponudbo, urejenost kolesarskih in sprehajalnih poti, možnosti športne rekreacije, skrb za mladostnike, mlade družine in starejše občane, možnosti za zaposlitev, skrb za okolje in čist zrak, cestno in komunalno infrastrukturo ter varnost.

Med večjimi občinami je zmago slavila občina Brežice, med mestnimi občina Koper. V tej kategoriji se je dobro odrezala tudi občina Velenje, ki je zasedla drugo mesto. Velenjčani glede na anketo menijo, da je v občini odlično poskrbljeno za mlade in za mlade družine, tudi za športne aktivnosti, ceste in starejše občane.

EP

Foto: SHERPA