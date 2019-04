Najboljša naložba je naložba v znanje

Njegova knjiga The million dollar decision (Odločitev za milijon dolarjev) je postala mednarodna uspešnica. Leta 2015 ga je ena od britanskih zbornic razglasila za evropskega javnega govorca leta. Svoje prvo podjetje je v študentski sobi ustanovil pri 23 letih. Danes si govorniške odre deli z imeni, kot sta na primer Brian Tracy in Gary Vaynerchuk.

»Izhajam iz majhne vasi, iz Zarečja pri Ilirski Bistrici. Bili smo običajna družina. Starša sta bila zaposlena v socialistični tovarni. Denarja ni bilo nikoli na pretek. Od malih nog sem sanjal, da bi bilo drugače,« svojo zgodbo začne Rolih. Zato ni naključje, da je že v najstniških letih prebiral poslovne in motivacijske knjige ameriških avtorjev. Da bi s Tracyjem kdaj lahko govoril na štiri oči, si ni upal niti sanjati. Ideja, da bo enkrat tudi sam podjetnik, je v njem vedno bolj poganjala korenine. »Priznati moram, da sem prva leta študija na ekonomski fakulteti bolj ali manj vrgel stran. Potem sem spoznal sedanjo ženo in vse se je spremenilo,« se nasmehne sogovornik.

Takrat ste se resno začeli posvečati poslu.

Še ko sem bil študent, sem si našel službo, veliko sem se izobraževal in nazadnje ustanovil podjetje. Ukvarjalo se je s postavitvijo in z vzdrževanjem spletnih strani. Bistven premik se je zgodil, ko sem se naučil prodajati. Pred tem sem imel vedno težave, kako kupcem predstaviti svoje storitve. Posledično so bili tudi rezultati slabi. Z navdušenjem nad marketingom in posledično z vedno večjo prodajo sem tudi vedno več zaslužil. V podjetju smo dejavnost razširili še na področje izobraževanja, organizacije seminarjev in svetovanja. Nastala je blagovna znamka Akademija Panta Rei. Leta 2005 smo tako v Slovenijo povabili tudi eno najbolj zvenečih imen med poslovnimi avtorji Briana Tracyja, kar je bila takrat za nas zelo tvegana poteza. Sprejeli smo tveganje, zbrali denar in organizirali seminar. Kotizacija je znašala za tiste čase vrtoglavih petsto evrov, a smo vseeno uspeli napolniti Smeltovo dvorano. Približno 450 ljudi je prišlo. Ta dogodek mi je odprl veliko vrat.

Potem so prišil črni časi.

Kot podjetnik sem veliko zaslužil, a nisem imel pojma o osebnih financah ter naložbah. Vedel sem, da bi bilo dobro dati kaj na stran. Tako sva z ženo svoje prihranke zaupala finančnim svetovalcem. Ker nisva razumela področja, se v to nisva posebej poglabljala. Zase lahko rečem, da sem bil finančno povsem nepismen. Niti pomislil nisem, da bi lahko šlo kaj narobe. Ko sva čez nekaj časa preverila, kako je z najinim finančnim stanjem, je sledil šok. Skoraj ves denar je skopnel. Tisto je bilo kar črno obdobje. Izgubil sem motivacijo, vso voljo do dela. Poslovni rezultati so pešali. Kasneje mi je Brian Tracy dal zelo dober nasvet: ni pomembno, koliko zaslužiš, ampak kako vešč si ravnanja z denarjem. In tako sem se začel izobraževati. Znanje sem iskal tako doma kot v tujini, prebral sem vse možne knjige o financah ter vlaganjih. Sčasoma sem se usposobil do te ravni, da je denar začel delati zame in ne za finančno industrijo. Ljudje preprosto ne razumemo kompleksnega sveta finančnih produktov in zato nam ni težko prodati slabih.

»Po finančnem polomu sem opazil, da tudi drugi ljudje niso finančno pismeni. Zato jim finančna industrija z lahkoto prodaja slabe priložnosti.«

