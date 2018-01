Najboljša športnika Celja Tina Trstenjak in Mihael Žgank

Najboljša športnika Celja v letu 2017 sta bila člana Judo kluba Z´dežele Sankaku Tina Trstenjak in Mihael Žgank.

Za svetovno podprvakinjo in evropsko prvakinjo Trstenjakovo sta se zvrstili atletinja Martina Ratej in judoistka Ana Velenšek, za svetovnim podprvakom Žgankom pa atlet Luka Janežič in kajakaš Martin Srabotnik. Najboljši ekipi sta imela Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje in Rokometni klub Celje Pivovarna Laško. Anketo je opravila Športna zveza Celje, slavnostno prireditev je pripravila v dvorani Narodnega doma.

DŠ

Foto: SHERPA