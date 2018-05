Najhuje na ptujskem in mariborskem koncu, na celjskem voda zalila nekaj kleti

Nad številnimi kraji po Sloveniji so se včeraj zvečer in ponoči razbesnela neurja, ponekod s točo. Največ težav so imeli na ptujskem in mariborskem koncu. V naši regiji večjih nevšečnosti na srečo ni bilo. Voda je zalila nekaj kleti.

Zaradi močnega naliva in zamašenega jarka je meteorna voda začela zalivati kmetijski objekt v Jankovi v občini Vojnik. Posredovali so gasilci PGD Vojnik, ki so očistili jarek in postavili zaščito ter tako preusmerili tok vode. Na Koroški cesti v Velenju je meteorna voda zalila dvorišče stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šalek so izčrpali vodo, odmašili odtočne kanale in očistili dvorišče. V Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki so tamkajšnji gasilci prekopali kanal in s tem onemogočili nadaljnje vdiranje meteorne vode v kletne prostore stanovanjske hiše. V Sv. Lovrencu v občini Prebold pa je zaradi poškodovane cevi za odvajanje meteorne vode zalilo kletne prostore in garažo stanovanjske hiše. Tamkajšnji gasilci so s pomočjo delovnega stroja sanirali poškodovano cev, izčrpali vodo iz prostorov in jih posesali z vodnim sesalcem.

ŠO