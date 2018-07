Najlepše je doživeti sončni vzhod visoko v zraku

Peter Ravnak je Konjičan, poklicni aktivni pilot, podjetnik, v preteklosti je bil tudi aktiven košarkar. Kot trener je vodil državna prvenstva in mitinge. Svojo letalsko kariero je začel v Aeroklubu Celje, danes je za njim že dvajset tisoč ur letenja.

Poklicna pot ga je vodila na vojaško akademijo v Zadar in kasneje na strojno fakulteto, kjer je leta 1984 zagovarjal diplomsko delo z naslovom Letališče Slovenske Konjice. Šolanje za pilota je nadaljeval pri Adrii v mestih Beograd, Zürich, Rim, Toronto in Montreal. Danes je kapetan airbusa A320 in tudi inštruktor za airbus, predsednik motorne komisije pri letalski zvezi in šef državne reprezentance v motornem letenju, ustanovitelj in predsednik organizacije Aopa Slovenija (Aircraft Owner Pilot Association – Zveza lastnikov letal in pilotov) ter aktiven član društva vojaških pilotov in ustanovitelj.

Službena pot ga je vodila širom po svetu, a je ostal zvest koreninam in se je vračal v domači kraj z željo po razvoju letališča v Slovenskih Konjicah. Na letališču je tako prisoten od vsega začetka, od prvega letenja do certifikacije asfaltne letališke steze. Letališče Slovenske Konjice sodi v svetovno mrežo letališč in je eno od trinajstih letališč v Sloveniji in eno od petstotih letališč v Evropi, ki so vpisana v register. Na Letališču Slovenske Konjice sta sedeža dveh poklicnih šol za usposabljanje pilotov za letala tipa Airbus. Usposabljanja se udeležujejo piloti z vsega sveta. Na območju letališča trenutno deluje šest podjetij, tam delujejo tudi štirje aeroklubi. Površine v hangarju ima v uporabi družba Trixy Aviation, ki na letališču sestavlja in testira svoje žirokopterje.

Peter Ravnak je aktiven tudi pri delovanju Aerokluba Slovenske Konjice, ki letos praznuje štiridesetletnico. Društvo ima približno sto članov in že 25 let prireja letalske mitinge ter državna prvenstva. Zelo odmevna je bila tudi prireditev ob prazniku slovenskega letalstva, ki je na letališče privabil približno deset tisoč obiskovalcev. Za izjemno delo na področju razvoja in populariziranja letalstva je Peter Ravnak letos prejel zlati grb Občine Slovenske Konjice.

Iskrene čestitke za občinsko priznanje, ki ima zagotovo posebno vrednost v vašem zanimivem življenjepisu. Meni je najprej v vašem življenjepisu padlo v oči, da ste bili tudi aktiven košarkar.

Nisem bil ravno kategorije Jure Zdovc, nekaj sem pa res poskušal. Včasih si imel v Konjicah vrednost le, če si bil košarkar. Poleg tega si moral biti v šoli zelo priden, če si želel trenirati košarko. Žal je zdaj obratno, kar je velika škoda. Kot zanesenjak sem delal v Košarkarskem klubu Konus, na ulicah sem iskal talente in jih vabil na treninge. To je bilo obdobje v gimnaziji, leta 1974 sem bil kapetan mladinske ekipe v Konusu, potem ni bilo prihodnosti, bil sem premajhen in istočasno sem začenjal leteti. Moral sem se odločiti, kam se bom usmeril, ker na obe strani ni šlo.

Od kod želja po letalstvu?

Mislim, da ima vsak otrok željo po svobodi in željo, da bi postal pilot.

Je res svoboda tam zgoraj?

V določenem primeru zagotovo. Ni absolutna, je disciplinirano delo v okviru določenih pravil. Če ste brali knjigo Jonatan Livingston Galeb, potem veste, da je letenje metafora življenja, proces stalnega učenja. Ko imaš veliko znanja in izkušenj, lahko najdeš mir, svobodo. Nato si daleč od težav tega sveta.

Ali to svobodo občutite tudi takrat, ko ste v vlogi pilota potniškega letala?

Takrat je seveda drugače, a jaz zelo rad letim. Letenje me nikoli ne utrudi. Prav fino je doživeti sončni vzhod na nebu.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

Več v tiskani izdaji NT