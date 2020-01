Najmlajši gledališčniki zakuhali pravljično zmešnjavo

Večina ima rada pravljice. Otroci jih najraje živijo. In mi z njimi. Najmlajši gledališčniki Gledališke šole, ki deluje pod okriljem Kluba prijateljev mladine Marindolus, so zakuhali pravo pravljično zmešnjavo.

Coprnica je v svoji sladkorni hišici ujela Rdečo kapico, ki je na poti izgubila čevelj, volku je uspelo požreti babico, ki jo je lovec uspešno rešil, a je ta zaradi napačne rabe zdravil ostala brez glasu in na pomoč ji je priskočil lekarnar. Tako so se mladi gledališčniki zavrteli na vrtiljaku pravljic. Čeprav se zdi, da ni nič tako, kot bi moralo biti in kot je zapisano v knjigah, se na koncu vendarle vse postavi na svoje mesto.

S predstavo Pravljična zmešnjava se je konec tedna prvič predstavila najmlajša skupina Gledališke šole, v kateri nastopajo otroci, stari od 8 do 10 let. Njihovi starejši kolegi, stari od 13 do 16 let, so letošnjo prvo produkcijo predstavili že teden pred njimi, v soboto bodo v tej sezoni premierno na oder Celjske kulturnice stopili še člani srednje skupine (11 – 13 let).

Za mlade gledališčnike v Celju že drugo gledališko sezono skrbijo trije mentorji, mladi celjski ljubiteljski gledališki ustvarjalci. Žiga Medvešek in Urška Majcen otroke učita, kako nastopati na odru, Urban Pajk pa jim razkriva tehnične plati gledališča.

LKK, foto: FK

Po uspešni premierni uprizoritvi še poklon in nekaj lepih ter spodbudnih besed mentorja