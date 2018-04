Najpogumnejši bodo plezali na mlaj

V Mozirju bo ob 17. uri vsakoletno tekmovanje v plezanju na mlaj. Tekmovanje bo na mlaju, postavljenem na sejmišču, kjer je tudi sedež domačega Etnološkega društva Mlajevci. Gre za društvo, ki se posebej posveča mlajevski tradiciji.

Člani postavijo vsako leto pred prvim majem po Mozirju več mlajev. Letos so jih pet, vse od območja pri trgovskem središču do župnijske cerkve. Društvo Mlajevci je dolgo vodil Ivan Slemenšek, ki ostaja njegov prizadevni član:

Tisti, ki jim uspe priplezati na vrh mlaja, potrebujejo za ta podvig, več ali manj časa:

Pogumnih ljudi ne manjka:

Tudi na tem področju se uveljavlja enakopravnost med spoloma. In kako je s kakšno pogumno žensko:

Gre za mlado zdravnico. Plezanje po olupljenem drevesnem deblu je seveda zelo zahtevno in pogumno dejanje. Poleg tega se mlaj med plezanjem v zgornjem delu ziblje. Mlajevci, ki tekmovanje pripravljajo, z njim nadaljujejo dolgotrajno mozirsko mlajevsko tradicijo.

V tem kraju sega najstarejša omemba mlaja v leto 1878. Ko je bila v Mozirju pred dolgimi leti svetovna živinorejska razstava, so postavili kar 24 mlajev, in to za vsako državo po enega. Najvišji mlaj, ki so ga Mlajevci postavili pred leti, je bil visok 63 metrov ter težak več kot pet ton.

