Najslabše ocenjen štajerski krak avtoceste

V Sloveniji je bila letos opravljena raziskava o zadovoljstvu uporabnikov slovenskih avtocest. Ta je tudi letos pokazala deljena mnenja o tem, koliko časa vozniki v zastojih izgubijo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah v primerjavi z drugimi državami. V raziskavi je bilo anketiranih 1529 voznic in voznikov, od tega 44 odstotkov domačih in 56 odstotkov tujih. Sodelujoči v raziskavi so najslabše ocenili ravno štajerski krak avtoceste.

Najbolje ocenjen je dolenjski krak avtoceste, najslabše pa ravno avtocesta, ki poteka po naši regiji. Sicer pa imajo slovenski vozniki osebnih vozil največ pripomb na primorski avtocestni krak, vozniki tovornih pa na štajersko avtocesto. Ravno ta dva avtocestna kraka sta poleg ljubljanske obvoznice tudi sicer prometno najbolj obremenjena.

“Največ pripomb domačih voznikov osebnih vozil je povezanih s pretočnostjo, sledi slaba kakovost vozišč. Domače voznike tovornih vozil pa najbolj moti premajhno število počivališč in raven njihove opremljenosti ter šele nato pretočnost prometa,” navajajo pri Darsu.

Da na slovenskih avtocestah v zastojih izgubijo manj časa kot v tujini, meni 40 odstotkov anketirancev, 22 odstotkov pa jih meni, da izgubijo več časa.

V primerjavi z lanskim letom se je splošni indeks zadovoljstva z avtocestami, ki je sestavljen iz več dejavnikov zadovoljstva, izboljšal, k temu naj bi po mnenju DARSA najbolj prispevalo elektronsko cestninjenje težkih vozil. Najbolj občutno se je indeks zadovoljstva povišal pri tujih voznikih osebnih vozil in domačih voznikih tovornih vozil. Na splošno so sicer tuji vozniki vse kategorije ocenili bolje kot domači uporabniki.

Raziskava je med drugim preverjala tudi naklonjenost uporabnikov osebnih vozil uvedbi elektronske vinjete. Ugotovila je, da so vozniki uvedbi dokaj naklonjeni, saj jo podpira 53 odstotkov domačih in 54 odstotkov tujih voznikov.

SŠol