Najslajše tisto, ki ga carjevič po krhljih razdeli svojim dragim

Kot mlad gospodar je tudi sam kdaj pomislil, da so stara drevesa kosilnici in traktorju kvečjemu v napoto. Da bi bilo treba tudi v sadjarstvu stopiti v korak s časom. A tudi letos je stoletnim drevesom svojega očeta in deda dodal nova drevesca starih sort. »Polne rodnosti teh jablan in hrušk bodo deležni šele naslednji rodovi,« se je zadovoljno nasmehnil letošnji carjevič Franc Lupšina.

SAŠKA T. OCVIRK

Da je naravna dediščina nekaj, kar je vredno ohraniti, je tudi letos v Podsredi dokazovalo na tisoče obiskovalcev. Na srednjeveško uokvirjen trg pretekli konec tedna ni bilo mogoče stlačiti nobene stojnice več. Snovalcem prireditve iz Kozjanskega parka je ob tem zagotovo igralo srce. Mnogi zaposleni se še dobro spomnijo prvih let, ko so skoraj prosili lokalne ponudnike, da so sodelovali. In prva leta so skupaj preštevali maloštevilne obiskovalce, ki so potrebovali kar nekaj časa, da so ponotranjili Podsredo kot prestolnico ekološko pridelanega domačega jabolka. Po dveh desetletjih vztrajnosti, a tudi občasnega obupovanja so danes stojnice – skupno jih je 145 – posebej rezervirane za ponudnike v okviru Kozjanskega parka. Ostali se lahko na seznam uvrstijo le z najboljšo ponudbo domačih pridelkov in izdelkov. Domača hrana, domiselni in kakovostni izdelki za dom in družino ter nakit iz naravnih materialov. »Boste nekaj nežnega za v kuhinjo?« je lesene deske ponujal trgovec z gorenjskim naglasom. »Če desk ne potrebujete, lahko dobite pa kuharja,« mu je za šalo ponagajala gospa z naravnimi mili in umetniškimi dežniki. O kakšni plastični krami ali globalnemu kiču v Podsredi že leta ni sledu.

Foto: GrupA