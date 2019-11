Največ delovnih poškodb v gradbeništvu

V Knežjem dvorcu Celje so danes obeležili 60-letnico delovanja Društva varnostnih inženirjev Celje. Ob tej priložnosti so podelili tudi plakete najzaslužnejšim v društvu.

Naloga članov je seznanitev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in področju ekologije. Aktivno sodelujejo tudi na republiških posvetih o teh tematikah. Prizadevajo si za uveljavitev varnosti in zdravja kot stroke in za utrjevanje vloge in dejavnosti ter strokovnih delavcev na tem področju. Predvsem pa opozarjajo na prenos teorije v prakso ter na boljše delovne pogoje predvsem za delavce in ne le ureditev delovnih razmer za delodajalce.

Statistika kaže, da število poškodb pri delu, ki so največje tveganje v delovnem okolju, sicer nekoliko upada, toda ravno varnostni inženirji pri svojem delu zaznavajo, da v različnih strokah raste število zdravstvenih okvar in poklicnih bolezni, ki sploh še niso identificirane. »Tukaj vidimo pri svojem delu največji izziv, torej na področju identifikacije poklicnih boleznih in zdravstvenih okvar. Na nas je, da sprejemamo ukrepe, da je teh zadev bistveno manj,« pravi predsednik Društva varnostnih inženirjev Celje Robert Vodušek.

V Sloveniji tudi narašča število bolniških odsotnosti zaradi obremenjenosti na delovnem mestu. Med poklicnimi področji pa je gradbeništvo še vedno na prvem mestu po številu delovnih nesreč, ki se končajo s hudimi poškodbami ali celo smrtjo.

SIMONA ŠOLINIČ