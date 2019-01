Največ težav jim povzroča vožnja v megli ali po avtocesti

Agencija RS za varnost prometa že od leta 2015 po vsej Sloveniji izvaja Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu. Z njim želi doseči, da bi starejši vozniki ostali čim dlje mobilni in vozili varno. Določena usposabljanja in preventivne aktivnosti je agencija izvajala tudi v naši regiji.

V okviru enodnevnih preventivnih dogodkov se udeleženci lahko izobražujejo iz petih vsebinskih sklopov. V njih osvežijo znanje o pravilih cestnega prometa, o varni vožnji po avtocesti in hitri cesti, dobijo nasvete o zdravstvenih kriterijih za vožnjo in o temeljnih postopkih oživljanja, hkrati se starejši odpravijo na svetovalno vožnjo z ocenjevalcem na vozniškem izpitu.

Na vsakem takšnem dogodku udeleženci opravijo tudi anketo. Povprečna starost udeležencev je bila 69,4 leta. Anketa je pokazala, da so vprašani v povprečju v življenju vozili oziroma še vozijo 43,8 leta. Starejši uporabljajo vozila največkrat za krajše poti ali za opravke v v bližini doma. Redko kdo vozi skupaj več kot dve uri. Starejši so odgovarjali, da jim največ težav v prometu povzroča vožnja v megli, ponoči ali v dežju. Sledijo vzvratno bočno parkiranje med dvema voziloma, vzvratno parkiranje v označen parkirni prostor, menjava prometnih pasov na večpasovnih cestah, vožnja v krožnih križiščih, po avtocesti in vzdrževanje varnostne razdalje med vozili. To so tudi najpogostejše situacije, ko pride do nesreč, v katerih so udeleženi starejši vozniki. Ti bi se, kot je še pokazala anketa, udeležili tudi treningov varne vožnje na poligonu, tretjina pa bi se jih udeležila, če bi bili brezplačni.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Pixabay