Največ zaščitne opreme v Šmarje pri Jelšah

Na območju Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije je bilo v zadnjih urah razdeljenih več tisoč kosov zaščitne opreme. Največ so je dobili na najbolj ogroženem območju v tej regiji, v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah in domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Iz državnega logističnega centra civilne zaščite so prejeli tri vrste zaščitnih mask (FFP2, FFP3 in kirurške maske), zaščitne rokavice, zaščitne kombinezone, zaščitna očala in več vrst rokavic.

Prav tako so dodatno zaščitno opremo prejeli v zdravstvenih domovih, Splošni bolnišnici Celje ter domovih za starejše v Rogaški Slatini in Šentjurju. Vse omenjene ustanove so prejele tudi alkoholno razkužilo in Ecocid. Prednost pri dodelitvi opreme imajo zdravstvene ustanove in domovi za starejše občane itd.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je včeraj izdal odredbo, da se lahko za potrebe izvajanja ukrepov oskrbe obolelih s COVID-19 in izvajanja oskrbe prebivalcev za zajezitev epidemije uporabijo prostori zavodov s področja vzgoje in izobraževanja (dijaški in študentski domovi) za nastanitev zdravstvenega osebja, pripadnikov civilne zaščite in policije.

RG

Foto: CZ ZŠ