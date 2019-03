Nam država res omejuje nabiranje regrata?

Prvoaprilska šala izpred nekaj let spomladanskim nabiralcem prve divje solate še danes dviguje krvni tlak. Preveč birokratsko usmerjena država je odgovorna, da še vedno marsikdo verjame, kako so nam z nekim predpisom omejili nabiranje regrata na kilogram ali dva. To seveda ni res. Regrat ni zaščiten in ga lahko nabiramo po mili volji. A če ga na črno prodajamo, je zgornja meja zagrožene kazni kar sedem tisoč evrov.

Prodaja šopkov zvončkov, telohov, mačic, čemaža, regrata in izdelkov iz čemaža je možna na podlagi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kmetijsko gospodarstvo, ki ima to registrirano, lahko prodaja predelane samonikle glive, kostanj, žir, želod, borovnice in druge sadeže. Fizične osebe lahko vse to prodajajo na podlagi registrirane osebne dopolnilne dejavnosti ali katere druge oblike, kot je na primer samostojni podjetnik ali podjetje. V vseh naštetih primerih morajo prodajalci izdajati račune.

Če nas podjetniška mrzlica prime le ob navalu regrata, si drugega kot osebne dopolnilne dejavnosti ni smiselno urejati. Z republiške finančne uprave dodajajo, da lahko v tem primeru rastline nabira in prodaja le nosilec statusa in vrednotnice osebno. Račun je sicer treba izdati, vendar ni treba imeti davčne blagajne. »V zvezi z nadzorom lahko pojasnimo, da ne gre za visoko tvegano področje, zato Furs na tem področju ne izvaja ciljno usmerjenih nadzorov. Če na tem področju odkrije prekrškarje, jih seveda obravnava v skladu z zakonom,« so še pojasnili na finančni upravi. Posebej lovili nas torej ne bodo, a ker se šteje, da gre tudi v primeru prodaje regrata za delo na črno, nam grozi kazen od tisoč do sedem tisoč evrov. Zadeva pod črto kljub zelenemu navdušenju torej ni tako pereča, da bi Furs odprl posebno kategorijo »nabiralci regrata«.