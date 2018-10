Pričakujemo končano univerzitetno izobrazbo elektro ali strojne smeri, inovativnost, proaktivnost, tehnične veščine, sposobnost samoiniciativnega organiziranja urnika glede na postavljene cilje razvoja, samostojnost in odgovornost, osebno urejenost, znanje angleškega jezika, vsaj 5 let delovnih izkušenj, vozniški izpit B-kategorije. Alba, d. o. o., Celjska cesta 41, 3212 Vojnik. Prijave zbiramo do 25. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.