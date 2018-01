Namesto vinjete visok račun za telefon

Na večje število slovenskih mobilnih telefonskih številk je bilo te dni poslano oglasno SMS sporočilo za nakup vinjete s popustom. Nekateri prejemniki sporočila so nato tudi klicali na poslano telefonsko številko, ki je komercialna, kar pomeni, da bo zaradi klica tudi večji račun za telefon. Tudi spletna stran, ki je v sporočilu objavljena, naj ne bi bila varna, opozarjajo na varninainternetu.si

V sporočilu je navedena spletna stran, preko katere naj bi bil možen nakup nekaterih izdelkov, med drugim tudi vinjete s 50 odstotnim popustom. Navedena je še telefonska števila, ki kot rečeno spada med premijske številke, torej skupina 090, na katere je klic precej dražji od klica na navadne telefonske številke.

“Na spletni strani ni navedenih nobenih kontaktnih podatkov, kdo stoji za tem ponudnikom, ni pogojev poslovanja, kontaktni obrazec ne deluje. Naveden je zgolj en podatek o podjetju, ki pa je lahko popolnoma izmišljen,” poudarjajo na varninainternetu.si, kjer so za uporabnike že izdali posebno opozorilo. Ljudje, ki so klicali na telefonsko številko, pa so pristojnim že sporočali, da po vzpostavitvi povezave na klic tudi po več minutah čakanja nihče ni odgovoril, s čemer so utrpeli kar nekaj škode.

Glede na navedeno, pri varninainternetu.si trdijo, da naj bi šlo tej ponudbi za prevaro, tako da uporabnikom močno odsvetujejo, da preko te spletne strani poskušajo priti do vinjete.

Domena hallokupon.si je bila sicer registrirana v Sloveniji, to lahko vsak preveri na spletni strani www.register.si. Pri tem pa pri varninainternetu.si dodajajo, da elektronski naslov nosilca domene ne predstavlja nujno osebe s tem imenom.

SŠol