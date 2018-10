26. Novačanova gledališka srečanja se nadaljujejo in danes bo na sporedu tretja tekmovalna predstava. Letošnji selektor, igralec in režiser Iztok Valič, je izmed 33 predstav, ki so prispele na razpis, izbral pet najboljših.

Iztok Valič je na povabilo KUD Zarja Trnovlje Celje izbral tekmovalne predstave in kot selektor je bil pozoren na celovitost predstave.

Valič, ki je selektor tudi na letošnjih Čufarjevih dni, opaža napredek ljubiteljskih gledališč.

Danes ob 19-ih 30 se bo v trnoveljskem gledališču predstavilo Društvo Mali Petelin iz Malega kamna pri Sevnici z zgodovinsko dramo Feniks. Ta predstava je bila pred dvema letoma zmagovalna predstava na državnem Linhartovem srečanju. Zgodba je iz časa druge svetovne vojne, ko so tuji osvajalci vkorakali v naše kraje, si prisvojili slovenska mesta, slovenske urade, vdrli so v slovenske domove in vnesli razkol v že tako razpet narod. Ali lahko v teh časih velikih izdajalstev in upora zraste novo upanje? Lahko iz pepela požganih domov zaživi Feniks?

BGO