Narava, kot jo vidijo ptice

Na Rogli so danes uradno odprli novo turistično atrakcijo, inovativen primer doživljajske ponudbe v Sloveniji, to je Pot med krošnjami. Gradnja 4,5 milijona evrov vrednega objekta, ki je sestavljen iz 522 metrov poti na višini do 20 metrov, stolpa, vstopnega objekta in trgovine s spominki, je po slabih štirih mesecih zaključena.

Tega so veseli vsi, ki so bili vključeni v gradnjo, še posebej glavni investitor Zažitkova Akadamie. Kot je povedal predsednik uprave Bernard Bayerkohler, se bo naložba povrnila v šestih do osmih letih.

S 37 metrov visokega stolpa se razprostira pogled po vsej Sloveniji, pravi direktor podjetja Pot med krošnjami Jurij Gulič:

Pot med krošnjami bo zaradi številnih poučnih vsebin o naravi in življenju na Pohorju zanimiva za družine, kot tudi šolske skupine, dodaja Gulič.

Župan Občine Zreče Boris Podvršnik je vesel nove pridobitve, ki je nadaljevanje razvoja strategije turizma v občini.

Atrakcija Pot med krošnjami bo odprta celo leto, razen 1. novembra in 24. decembra.

BGO, foto: GrupA