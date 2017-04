Narava mikavno prehiteva

Celjski mestni gozd s prvimi pomladnimi dnevi privablja še več obiskovalcev kot sicer. Ob odličnih možnostih za rekreacijo in sprostitev je v teh dneh mestni gozd lahko tudi prava paša za oči. Narava v njem se ne le prebuja, marveč celo prehiteva.

Kot se je slikovito izrazil Robert Hostnik, vodja celjske krajevne enote zavoda za gozdove, je mestni gozd tik pred tem, da bo eksplodiral. Gaber in lipa sta že zelena, bukev, ki je glavna drevesna vrsta v mestnem gozdu, pa je tik pred tem, da požene liste.

Kot je še poudaril Robert Hostnik, z vidika zaščite dreves prehitevanje narave ni najbolj dobrodošlo. Če so drevesa že olistena, se težak moker sneg dlje zadrži na drevesih in lahko povzroči poškodbe. Spomnimo, da je lansko močno sneženje konec aprila po že daljšem toplejšem vremenu povzročilo nekaj škode tudi na drevesih v mestnem parku in gozdu. A Robert Hostnik verjame, da gre za sezonska nihanja in da se kaj podobnega letos ne bo ponovilo.

Z živahnim dogajanjem narave v mestnem gozdu se sicer lahko sproti seznanjate na Instagramu celjske enote zavoda za gozdove. Robert Hostnik:

Po dolgotrajni turobni sivi zimi si sicer zelene kulise knežjega mesta zagotovo še kako želimo.

ROBERT GORJANC

Foto: RG