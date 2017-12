Naravne so najlepše

Naravno okrašeno drevesce daje poseben čar prazničnim dnem, a žal se vse več ljudi odloča za nakup plastičnega nadomestka. Zavod za gozdove Slovenije spodbuja nakup naravnih, v Sloveniji pridelanih okrasnih drevesc, ki so pridelana na način, ki najmanj škoduje našemu okolju. A poraba teh drevesc pada.

Zavod za gozdove izda lastnikom gozdov in nasadov okrasnih drevesc letno približno 27 tisoč nalepk, še pred petimi leti pa je bila ta številka za tretjino višja. V naših domovih je namreč vse več plastičnih smrek, ki zaradi praktičnosti nadomeščajo prave, vse večja pa je tudi ponudba uvoženih drevesc. Nalepke imajo namreč le slovenska, avtohtona drevesa, pravi Aleksander Ratajc, vodja celjske območne enota zavoda za gozdove.

Letošnje nalepke so vijolične barve z napisano letnico 2017 in z oznako gozdno-gospodarskega območja. Lastnik gozda dobi do 25 nalepk brezplačno, več pa jih mora plačati, stanejo 27 centov. Tudi drevesa, vzgojena v drevesnicah, morajo imeti te nalepke. Smrečice za okras lahko lastniki posekajo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, pod daljnovodi in na cestnih brežinah ter v namenskih nasadih. Veliko smrečic pridobijo tudi ob redčenju pregostega mladega gozda. Tako kot so omejitve pri sečnji dreves, so tudi pri nabiranju mahov, ki ga lahko naberete do dva kg in sicer tako, da na eni površini odvzamete največ petino vsega mahu.

TC