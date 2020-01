Naš sodelavec s Kitajske: “Okužene že vse province, padel tudi Tibet”

Polzelan Peter Zupanc poroča iz Nanninga, kjer že več let živi in dela

Peter Zupanc s Polzele, stalni novinarski sodelavec Novega tednika in Radia Celje, že več let živi in dela na Kitajskem. Oglasil se nam je z najnovejšimi informacijami iz Nanninga. To mesto je sicer približno 1000 kilometrov proč od Wuhana, zaprtega mesta, kjer je vzniknil nevarni virus.

“Število obolelih v avtonomni pokrajini Guangxi se je v enem dnevu zvišalo za 20, skupaj je pri nas 78 obolelih. Zdaj so okužene vse province na Kitajskem, zadnji je padel Tibet. Potrjenih primerov je skoraj 8.000, od tega približno 170 mrtvih”.

Kot je sporočil Peter, je Nannig trenutno še vedno “v redu”. “Maske niso nujne, nujno je le merjenje temperature na podzemni železnici. Res pa je, da mask ni za dobiti. Obstajajo telefonske števike, kamor lahko pokličemo, če nam kdo želi prodati maske predrago”.

Naš sogovornik je še dejal, da so ob današnjem lepem sončnem vremenu (20 stopinj Celzija) ljudje zunaj, tudi stalni igralci mahjonga so pod drevesi in igrajo … in to brez mask. Ljudje so se začeli vračati iz novoletnih počitnic, na avtocestnih vstopih v mesto je izredna gneča. Restavracije se odpirajo, trgovine prav tako, šole pa še nekaj časa ne bodo odprte.