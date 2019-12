Naselje Stopce ogroža zemeljski plaz

Naselje Stopce v občini Laško ogroža zemeljski plaz večjih razsežnosti. Območje plazu si bodo v četrtek ogledali predstavniki ministrstva za okolje in prostor. Včeraj so bili na terenu predstavniki štaba Civilne zaščite Občine Laško, območje si je že ogledal tudi geolog.

Plaz se je sprožil 15. novembra in se še vedno širi ter pušča posledice na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih, pravi poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Laško Matjaž Pikl.

Poškodbe so vidne tudi na javnih poteh, kmetijskih površinah, na hišah in gospodarskih poslopjih so se začele pojavljati razpoke. Vaščani, ki jih skrbijo nove padavine, ob tem opozarjajo, da je hitrost plazu od novembrske sprožitve znašala tudi do 30 metrov na teden in da je plaz do prve hiše oddaljen manj kot 100 metrov. Kako resno so ogroženi objekti, sicer še ni možno točno opredeliti, pravi Matjaž Pikl.

Plaz v Stopcah je prizadel okoli 10 hektarjev gozdnih in travnatih površin.

BA

Foto: Občina Laško