Naslednik Branka Tamšeta je Tomaž Ocvirk

Branko Tamše ni več trener celjskih rokometašev. To so danes sporočili iz Celja Pivovarne Laško. Tamše se je poslovil po domačih porazih s Krko in Ribnico ter z danskim Skjernom in PSG-jem v ligi prvakov.

Celje in Tamše sta sporazumno prekinila sodelovanje, ki se je začelo pred slabimi petimi leti. V tem času je Tamšetu uspelo osvojiti vse domače lovorike do te sezone. Nekaj ur kasneje so iz vodstva celjskega kluba sporočili, da je novi trener Tomaž Ocvirk. Ta je bil nazadnje trener mladincev, hkrati pa je tudi v članski ekipi skrbel za kondicijsko pripravo. Petinštiridesetletni Celjan je sicer igral v vseh selekcijah Celja Pivovarne Laško, med letoma 1991 in 1995 je štiri sezone nastopal tudi za člansko ekipo. Po končani igralski karieri je končal Fakulteto za šport in pozneje pridobil licenco »master coach«.

DŠ

Foto: RK CPL