Naslednje poletje se boste lahko sprehajali med pohorskimi krošnjami

Konec julija naslednje leto naj bi na Rogli odprli prvo pot med krošnjami v Sloveniji, ki jo bosta sestavljala 560 metrov dolgo sprehajališče, ki bo 20 metrov nad tlemi in 35 metrov visok razgledni stolp, znotraj katerega bo dodatna 440 metrov dolga pot.

Projekt so potrdili s podpisom pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice med zreško občino in nemškim investitorjem Erlebnis Akademie oziroma njihovim češkim hčerinskim podjetjem Zažitkova Akademie. Gradnja projekta bi se naj pričela pred koncem letošnjega leta in bi naj bil odprt za obiskovalce do konca julija naslednje leto. Naložbo v višini 4,5 milijona evrov bo v celoti pokril zasebni vlagatelj. Občina Zreče mu bo dala v najem zemljišče, na katerem bo zgrajena pot med krošnjami. Unitur, znano lokalno turistično podjetje, podpira ta projekt. Po besedah izvršne direktorice Barbare Soršak je ta pot uspešna atrakcija na mnogih lokacijah. Za obiskovalce Rogle bo to še ena aktivnost, ki se je bodo lahko poslužili.

Nemški Erlebnis Akademie je največji evropski upravljavec naravnih parkov, zaposluje 100 ljudi in je imel lani skoraj 12 milijonov evrov prometa. Med drugim načrtujejo, postavljajo in upravljajo še adrenalinske in družinske parke ter izobraževalne centre, ki temeljijo na trajnostnem turizmu. Krovno podjetje trenutno upravlja pet podobnih projektov v Nemčiji in Avstriji, njihovo češko podjetje pa tri na Češkem in Slovaškem.

BGO