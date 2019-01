Našli truplo pogrešanega moškega

V reki Savi so našli truplo 47-letnega Damjana Končnika iz Radeč. Pogrešan je bil od 28. novembra. Njegovo truplo so našli v sobotni iskalni akciji, in sicer na območju Vrhovega. Na truplu ni bilo vidnih znakov nasilja.

Toda policija preiskave še ni končala. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin njegove smrti namreč še vedno iščejo vozilo, ki ga je uporabljal pred prijavo o pogrešanju. Gre za osebni avtomobil znamke Renault Megane, kovinsko temno rdeče barve, registrskih številk MB EJ – 360.

Policija zbira vse informacije na številki Policijske postaje Laško 03 734 48 30 ali na številki 113.

SŠol

Foto: Arhiv NT