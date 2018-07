Nasveti v lekarni plačljivi, v zdravstvenih domovih ne

Že nekaj časa je znano, da lekarne ponujajo farmacevtsko svetovanje, ki ga bolnikom zaračunajo. Malo manj je zaživelo farmacevtsko svetovanje v zdravstvenih domovih celjske regije, ki ga od lanske jeseni financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zdravstvenem domu v Laškem in Radečah se ta program sploh še ni začel, navajajo pri ZZZS, v ostalih zdravstvenih domovih celjske regije je bilo obravnavanih le malo bolnikov.

Več podrobnosti v tiskani izdaji Novega tednika.

»Gre za program, ki je namenjen zlasti kroničnim bolnikom, ki sočasno jemljejo pet ali več zdravil oziroma zdravilnih učinkovin. Zadeva poteka tako, da izbran osebni zdravnik iz zdravstvenega doma ali zdravnik zasebnik bolnika napoti k farmacevtu svetovalcu, ki deluje v prostorih posameznega zdravstvenega doma,« pravijo v celjski območni enoti ZZZS.

S tem želijo obvestiti vse bolnike, ki sočasno jemljejo več zdravil, da jim takšnega svetovanja ni treba plačevati v lekarnah, saj so do njega upravičeni pri farmacevtu svetovalcu v zdravstvenem domu. Očitno je to sporočilo na nek način tudi »opomin« osebnim zdravnikom. Ravno ti lahko izberejo bolnike in jih napotijo k farmacevtom svetovalcem. »Vendar lahko napotitev k farmacevtu svetovalcu zahtevajo tudi bolniki, če menijo, da se zaradi sočasnega jemanja zdravil slabše počutijo, ali če imajo kakršnekoli težave, povezane z jemanjem različnih zdravil,« dodajajo pri ZZZS.

Farmacevt svetovalec bo pri takšnem svetovanju preveril medsebojno delovanje predpisanih zdravil in po potrebi predlagal izbranemu osebnemu zdravniku spremembe v terapiji, z bolnikom se bo pogovoril tudi o tem, kako zdravila delujejo in kako jih pravilno jemati.

Takšno svetovanje je še posebej pomembno za starejše bolnike, ki pogosto jemljejo več zdravil.

SŠol