Pričakujemo poznavanje vin in ostalih pijač, poznavanje priprave napitkov, urejeno, vestno in marljivo osebo, ki je pripravljena na timsko delo in ima občutek odgovornosti, ima aktivno znanje slovenskega jezika, osnovno znanje dveh tujih jezikov, veselje do dela z ljudmi, IV. oziroma III. stopnjo izobrazbe. Rimske terme, Terme Resort, d. o. o., Toplice 10, 3272 Rimske Toplice. Prijave zbiramo do 16. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.