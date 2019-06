Če ste pripravljeni na nove izzive in si želite delati v strežbi, se prijavite … Pričakujemo izobrazbo poklicne šole gastronomske smeri ali delovne izkušnje, ustvarjalnost, urejenost in prilagodljivost. Unitur, d. o. o., Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. Prijave zbiramo do 20. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.