Navduševanje nad evropsko idejo

Otroški živ žav je dopoldne napolnil Krekov trg v Celju, kjer je bila že trinajsto leto prireditev Evropska vas. Tokrat se je na stojnicah in odru predstavilo 32 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter zavodov s širšega celjskega območja. Prikazali so značilnosti posameznih evropskih dežel.

Zbrane sta pozdravila tudi Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, ki že nekaj let podpira prireditev, in predsednik Borut Pahor, ki je med drugim dejal, da je vloga šol tudi v tem, da mlade na različne načine navdušujejo nad evropsko idejo.

Koordinacijo projekta Evropska vas, ki pomeni tudi počastitev dneva Evrope, je letos prevzela 3. osnovna šola Celje.

TC, foto: SHERPA