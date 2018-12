Navdušujoči talenti na predsilvestrski generalki

Sobotna noč je bila v Šmarju pri Jelšah v znamenju predsilvestrske zabave. Ploščad in šotor pred Kulturnim domom sta pokala po šivih. Poleg glasbenikov na odru so zbrano družbo ogreli tudi nastopi najbolj odmevnih talentov v letu 2018.

Kot je povedala direktorica Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Melita Bevc, je bil to v njihovi organizaciji zadnji letošnji veliki dogodek. Ponosni so, da so v tem letu na številne prireditve, skupna druženja, predstavitve in praznovanja privabili več tisoč domačinov in obiskovalcev od drugod. Če je bilo lansko predsilvestrovanje dober temelj, je letošnje prav gotovo zastavilo tradicionalno pot za prihodnje leto. Odzivi med obiskovalci so bili navdušujoči.

Že ob 18. uri je program za otroke pripravila ZUM Kreativa. Najmlajši so uživali ob predstavi Ledeni cirkus, se zabavali z maskotami in otrokom prijazno tudi odšteli sekunde do »polnoči«. Za zabavo v nadaljevanju so poskrbeli člani dua Surprise in ansambla Murni. Osrednje presenečenje so bili nastopi Slovenskih talentov. V Šmarju so lahko v živo presodili, kako dobri so Duo Kamikaze, Zlata Martinc, Enes Kurtovič, Špela Jezovšek – Stella, Ževža in akrobatski dvojček Flipping art. Malo pred polnočjo je zbrane nagovoril tudi novi šmarski župan Matija Čakš.

»Bilo je preprosto nepozabno in prepričani smo, da bomo s to pozitivno energijo v novem letu svoje cilje zastavljali še višje in še bolje,« je za piko na i decembrskih aktivnosti dejala Melita Bevc.

StO

Foto: MELITA BEVC