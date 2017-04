»Bistvo dneva upora proti okupatorju je sporočilo, da je bil slovenski upor proti fašizmu in nacizmu, ki se mu je takrat uprl ves demokratični svet, zelo hrabro ter hkrati edino smiselno in pravično dejanje«, je med drugim v svojem govoru, v Parku svobode, na osrednji slovesnosti pred četrtkovim praznikom, povedala ministrica za obrambo Andreja Katič.

Kot je še dejala ministrica, kljub temu da smo razmeroma majhen narod, smo Slovenci vendarle večkrat v zgodovini imeli pomembno vlogo. Ena izmed takih je bila zagotovo opredelitev za upor na strani protifašistične koalicije, na strani naših zaveznikov, ki so to ostali tudi še danes. »Med drugo svetovno vojno smo oblikovali svojo, slovensko partizansko vojsko. Z njo osvobodili ter zavarovali ozemlje Slovenije v današnjih mejah. In jasno je, da brez združene Slovenije, sicer v okviru nekdanje Jugoslavije, ne bi bilo naše osamosvojitve v 90. letih prejšnjega stoletja«, je še poudarila Andreja Katič.

Ministrica, ki prihaja iz Šaleške doline, kjer je bil doma tudi partizan in pesnik Karel Destovnik Kajuh, je prebrala njegovo znano pesem Kralj Matjaž«. »Kajuh bi moral biti vzgled vsem nam, še posebej mladim, saj je v svojem kratkem življenju izjemno veliko storil za narod, za našo literarno dediščino, pa tudi za pravice delavcev in nasploh socialno šibkejših«, je v svojem govoru še opozorila Andreja.

Poudarila je še, da si moramo postaviti ogledalo in se vprašati, ali smo tudi mi zravnani tako kot so bili naši predniki, ki so sodelovali v kmečkih puntih in se borili v gibanjih za pravice delavstva.

»Ne čakajmo, da nas bo rešil nekdo drug! Ne čakajmo, da nas bo rešil Kralj Matjaž! Verjamem, da zmoremo! Da zmoremo upreti se malodušju in slabim novicam. Da znamo stopiti skupaj. Da ne bežimo pred odgovornostjo,« je k aktivnemu državljanstvu in domoljubju pozvala ministrica.

Kulturni program so pripravili učenke III. osnovne šole in kvintet trobil Orkestra Slovenske vojske, kot ponavadi pa so poseben pridih slovesnosti dali praporščaki.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA