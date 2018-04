Ne le več smučarskih dni, več tudi nastanitev

Ob visokih temperaturah v teh pomladnih dneh se zdita zima in minula smučarska sezona že zelo oddaljena. A spomin na smuko je vendarle še svež, na Celjski koči se je uradno končala pred nekaj dnevi, zdaj je čas za analizo dosežkov.

V podjetju ZPO Celje, ki upravlja s smučiščem, so lahko s tokratno sezono z vidika njenega trajanja zadovoljni, saj je bila v primerjavi s prejšnjimi leti precej dolga. Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje:

Po grobi oceni našega sogovornika so letos na Celjski koči našteli 90 smučarskih dneh. Uspeh zimske sezone na ZPO ne merijo samo s tem, so še pomembnejši vidiki uspešnosti.

Na Celjski koči se zdaj že vneto pripravljajo na poletno sezono, do začetka katere želijo uresničiti še en velik projekt, vzpostavitev zip line proge od Celjske koče do Grmade in nazaj.

ROBERT GORJANC

Foto: ZPO