Ne za živali v cirkusu!

V Celju te dni gostuje cirkus Medrano. V programu ne nastopajo le cirkuški artisti, pač pa tudi živali, in sicer konji in psi. Zakon o zaščiti živali tega sicer izrecno ne prepoveduje, saj določa le, da ni dovoljena uporaba prostoživečih živalskih vrst za prikazovanje ali nastopanje v cirkusih. Zagovornikom pravic živali pa se to ne zdi dovolj.

Predstavniki različnih društev, ki se zavzemajo za pravice živali, so se tako danes popoldne protestno zbrali pred cirkusom ter mimoidočim in obiskovalcem delili letake, s katerimi so opozarjali na nesprejemljivost izkoriščanja živali za zabavo in dobiček. Prišli so iz različnih koncev Slovenije, da bi opozorili, da je tovrstno trpinčenje živali nesprejemljivo in da bi bilo bolje, če bi namesto za vstopnico ljudje denar namenili za hrano za zapuščene živali.

TC, foto: GrupA