Nekaj časa ne hodite v gozdove

Nedavni močan veter, ki je marsikje po Sloveniji odkrival strehe in podiral drevesa, je tudi na našem območju povzročil kar nekaj škode v okoliških gozdovih.

Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije so na terenu opazili številna zlomljena ali podrta drevesa. Poškodovane je več kot tri tisoč kubičnih metrov lesne mase, prevladujejo predvsem smreke, pravi Aleksander Ratajc, vodja celjske območne enote zavoda za gozdove.

Veter je nalomil in nagnil številna drevesa ter polomil veje. Mnoge so ostale v krošnjah in lahko nenadoma padejo na sprehajalce. »Zato je dobro počakati, da se vetrovno vreme umiri in se vsaj teden dni izogibati priljubljenih pešpoti v primestnih in mestnih gozdovih,« svetuje Ratajc.

»Pri vsaki ujmi prihaja do nesreč s smrtnim izidom, zato opozorila niso odveč,« dodaja in tudi lastnikom svetuje, naj počakajo z ogledom svojega gozda. Pri pregledu jim priporoča uporabo čelade. Zahteve za posek naj sporočijo krajevno pristojni enoti zavoda za gozdove in revirni gozdarji bodo prišli in odkazali drevje, kakor hitro bo to mogoče. »Sanacija bo imela prednost pred siceršnjim odkazilom,« pravi Ratajc, kar pomeni, da so se najprej lotili odstranjevanja drevja in vej s cest in iz vodotokov ter postavljanja opozorilnih tabel za sprehajalce in rekreativce v gozdu.

Kakšna bo škoda, je še težko govoriti. »Če je padlo celo drevo in bo sanacija dovolj hitra, bo škoda manjša kot v primerih, ko je drevo prelomljeno,« odgovarja sogovornik, ki pravi, da je največ škode v nižinskih gozdovih Celjske kotline in na območju proti Kozjanskemu do Rogaške Slatine. Na območju Mestne občine Celje je poškodovane več kot 1500 kubičnih metrov drevesne mase.

TC, foto: arhiv NT (SHERPA)