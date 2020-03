Nekatere občine ukinjajo uradne ure za občane

Ukrepe zaradi tveganja prenosa koronavirusa so sprejeli tudi v nekaterih občinskih upravah na Celjskem.

Na Polzeli in v Braslovčah so tako do nadaljnjega odpovedali uradne ure za občane. Z njimi komunicirajo le po telefonu ter elektronski in navadni pošti. Prav tako je na Polzeli do preklica zaprta občinska blagajna.

Občina Prebold bo za občane še vedno odprta, a le v času uradnih ur. Je pa preboldska občina izdala tudi priporočila občanom, in sicer naj na občino ne prihajajo, če to ni nujno, sploh pa ne, če imajo znake in simptome bolezni, predvsem pa naj upoštevajo priporočila za preprečevanje okužb.

Iz Mestne občine Celje pa so sporočili, da občinske stavbe zaenkrat ne zapirajo in obiskov ne omejujejo. Kot dodajajo, dosledno spremljajo navodila in priporočila pristojnih ustanov in jih tudi upoštevajo. Tako so na vidno mesto postavili navodila za higieno rok in kašlja ter zaposlene oskrbeli z razkužili, ki so na voljo tudi strankam. Če se bo izkazalo, da so potrebni dodatni ukrepi, pa jih bodo sprejeli.

BOJANA AVGUŠTINČIČ