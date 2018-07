Nekateri na nujno številko 113 kličejo samo za informacije

Z leti se povečuje število klicev na nujno številko policije 113 tudi na Celjskem, več v primerjavi s prej je tudi interventnih dogodkov. To so primeri, ki zahtevajo prihod policije na kraj dogodka. Vsi klici na 113 namreč niso nujni. Povprečni reakcijski čas – to je čas od klica na pomoč do prihoda policijske patrulje na kraj – je na Celjskem 10 minut, kar je v primerjavi z ostalimi slovenskimi policijami zelo dober.

Lani je bilo več kot 66.500 klicev na številko 113 z našega območja, to je 3 odstotke več kot leto prej.

Govori vodja Operativno komunikacijskega centra Policijske Uprave Celje Božidar Pezdevšek:

Zato na policiji svetujejo, da za podobne informacije ljudje kličejo policijsko postajo ali Prometni center za državne ceste in ne številke 113, ker je ta namenjena le nujnim primerom. Je pa celjski OKC nad evropskim povprečjem v času sprejema nujnega klica. Čakanje na sprejem klica na številki 113 traja v povprečju 5,9 sekunde, evropsko povprečje pa je denimo 6,3 sekunde.

SŠol

Foto: GrupA